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Ekonomi

SGK emeklileri ikramiyeleri yattı mı? Bağkur ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere bayram ikramiyesi son dakika. Milyonlarca emekli vatandaşımızın beklediği bayram ikramiyeleri için büyük geldi çattı. Emeklinin bayram ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Peki bayram ikramiyesi ne kadar, Bağkur bayram ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK emeklileri ikramiyeleri yattı mı? Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesi haberi.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 08:13:00 - 2020-07-17 08:23:41
SGK emeklileri ikramiyeleri yattı mı? Bağkur ikramiyesi ne zaman yatacak?

Mübarek Kurban bayramı yaklaşıyor.. 13 milyona yakın emekli vatandaşımız bayram öncesi ikramiyelerini alacak. Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak emeklilerin ilk ödemeleri bugün başlıyor. SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak. Emekli sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.

Emekli Sandığı temmuz aylık farkları ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Bakan Selçuk ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların ağustos ayı aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

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