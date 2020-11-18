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Ekonomi SGK borç yapılandırması başvurusu ne zaman? SGK borç yapılandırması ne zaman başlıyor?
Ekonomi

SGK borç yapılandırması başvurusu ne zaman? SGK borç yapılandırması ne zaman başlıyor?

SGK borç yapılandırmadan kimler faydalanacak? Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları ile tüm idari para cezalarına yönelik yapılandırmaya ilişkin düzenleme yasalaştı. Peki SGK borçları nasıl yapılandırılacak? SGK prim borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak? SGK prim borçlarının yapılandırılmasında son başvuru tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-18 11:46:00 -
SGK borç yapılandırması başvurusu ne zaman? SGK borç yapılandırması ne zaman başlıyor?

SGK borç yapılandırması ne zaman başlıyor? Milyonlarca vatandı yakından ilgilendiren borç yapılandırmasına ilişkin düzenleme yasalaştı. Kanunla, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak.

SGK borç yapılandırması başvurusu ne zaman?

SGK’ya borcu bulunanların meraklı gözlerle beklediği borç yapılandırma başvuru tarihi belli oldu. SGK borç yapılandırmadan kimler faydalanacak? SGK tarafından takip edilen 31 Ağustos'tan önce tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeniden yapılandırma kapsamında SGK'ya ilişkin prim borçları için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020, ilk taksit son ödeme süresinin ise 1 Mart 2021 olacağını bildirdi. Yapılandırma düzenlemesinin vatandaşlara önemli avantajlar sağlayacağının altını çizen Bakan Selçuk, yapılandırma kapsamında borçların faizlerinin silineceğini ve faiz yerine borçların, Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncelleneceğini belirtti.

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