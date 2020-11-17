Borç yapılandırma ilk taksit ne zaman? | Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, yapılandırma işlemi nasıl yapılacak. SGK borcu nerede nasıl ödenecek?

SGK borç yapılandırma ilk taksit ne zaman başlayacak?

Yürürlüğe giren kanunla; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen 31 Ağustos'tan önce tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek.

Tüm vergi, SGK, belediye borçları 18 ay eşit taksit şeklinde ve 2 ayda bir olarak ödenecek. SGK borçlarına ait ilk taksit 28.02.2021 tarihine kadar; vergi borçları, belediye borçları ve diğer kamu borçlarına ait yapılandırmaların ilk taksiti 31.01.2021 tarihine kadar ödenecek.

Vergi ve borç yapılandırma işleminde peşin ödeme yapanlara yüzde 90’a kadar indirim uygulanacak.

Borç yapılandırma işlemleri ilgili kurumlardan, vergi dairelerinde ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabiliriyor. Bunun için sisteme e devlet şifreniz ve TC kimlik numaranızla giriş yapabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yaptığınızda sol kısımda yer alan menüden borç işlemlerinizle ilgili işlemleri yapabilirsiniz.

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