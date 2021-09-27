Sezer Öztürk kimdir? Sezer Öztürk nereli, kaç yaşında?

Sezer Öztürk'ün cinayet iddiasıyla gözaltında olduğu, ardından nöbetçi savcıya çıkartılıp tutuklandığı öğrenildi. Peki Sezer Öztürk kimdir, nerelidir? Sezer Öztürk 3 Kasım 1985 tarihinde Velbert, Almanya’da doğdu. orta saha mevkiinde forma giyen Türk futbolcudur. Almanya'da Karslı bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Sezer Öztürk, burada üçüncü nesil Türk olarak Türklerin yoğun yaşadığı bir kasaba olan Velbert'de büyüdü.

Sezer Öztürk hangi takımlarda oynadı?

Çocuk yaşta burada Türkler tarafından kurulmuş Türkgücü Velbert altyapısında futbola başladı. Büyük kabiliyeti hemen fark edildi ve sırasıyla SSVg Velbert, TVD Velbert ve Rot-Weiss Essen'nın altyapılarına transfer oldu. 1996'da Bayer 04 Leverkusen'in altyapısına geçti. 2002-03 sezonunda U-19 takımı ile birlikte Almanya ikincisi olurlarken, Öztürk final maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

2005-2006 sezonun Ocak transfer döneminde Belçika'nın Beerschot AC takimina kiralik giden Sezer, burada oynadığı 8 maçta 1 gol kaydetti. Almanya'da oynama fırsatı bulamayacağını anlayan Sezer, şansını Türkiye'de denemeye karar verdi ve neticesinde Manisaspor'a transfer oldu. 2009-10 sezonun ilk devresini Manisaspor'da oynadı ve sezonun ara transfer döneminde Turkcell Süper Lig'in başarılı takımlarından Eskişehirspor'a 850.000 € bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

1.5 yıllık Eskişehirspor macerasından sonra 2011-2012 sezonunda 2 milyon 750 bin € + Abdülkadir Kayalı karşılığında 5 yıllık sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.Sezer Fenerbahçe'de sakatlıklardan kurtulamadığı için tam performans gösterememistir. Sezer 2012-2013 sezonunda Bursaspor ile oynanan maçta son 5 dakika oyuna girmiştir ve bu sezon ilk kez forma şansı bulmuştur.

Beşiktaş, Sezer Öztürk'ün transferi için Fenerbahçe'ye 1 milyon 500 bin € bonservis bedeli ödenmiştir. Sezer Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Sezer Öztürk, şike davası kapsamında 3 Temmuz 2011 tarihinde "Şike yapmak" iddiasıyla gözaltına alındı. Daha sonra savcılık tarafından ifadesi alınan Öztürk, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sezer Öztürk şike davası

Sezer Öztürk, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen şike davasında tutuksuz olarak yargılanmış ve beraat etmiştir. Beraat kararı Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştır. Ayrıca TFF tarafından yapılan sportif yargılamada da aklanmıştır.