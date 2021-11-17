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Yaşam Sezai Karakoç şiirleri | Mona Roza şiiri sözleri
Yaşam

Sezai Karakoç şiirleri | Mona Roza şiiri sözleri

Sezai Karakoç Mona Roza şiiri | Şair, yazar, düşünür ve siyasetçi Sezai Karakoç 88 yaşında yaşamını yitirdi. Sezai Karakoç’un en bilinen eserlerinden biri olan Mona Roza şiirinin sözleri araştırılmaya başlandı. Mona Roza şiiri sözleri…

Yeniakit Publisher
2021-11-17 14:20:00 -
Sezai Karakoç şiirleri | Mona Roza şiiri sözleri

Şair, yazar, düşünür ve siyasetçi Sezai Karakoç 16 Kasım 2021’de 88 yaşında hayatını kaybetti. Pek çok kişi bu acı haberin ardından Sezai Karakoç’un şiirlerini araştırmaya başladı.

Sezai Karakoç şiirleri | Mona Roza şiiri sözleri

MONA ROZA

Mona Roza, siyah güller, ak güller

 

Geyvenin gülleri ve beyaz yatak

Kanadı kırık kuş merhamet ister

Ah, senin yüzünden kana batacak

Mona Roza siyah güller, ak güller

 

Ulur aya karşı kirli çakallar

Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa

Mona Roza, bugün bende bir hal var

Yağmur iğri iğri düşer toprağa

Ulur aya karşı kirli çakallar

 

Açma pencereni perdeleri çek

Mona Roza seni görmemeliyim

Bir bakışın ölmem için yetecek

Anla Mona Roza,

ben bir deliyim

Açma pencereni perdeleri çek...

 

Zeytin ağaçları söğüt gölgesi

Bende çıkar güneş aydınlığa

Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi

Seni hatırlatıyor her zaman bana

Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi

 

Zambaklar en ıssız yerlerde açar

Ve vardır her vahşi çiçekte gurur

Bir mumun ardında bekleyen rüzgar

Işıksız ruhumu sallar da durur

Zambaklar en ıssız yerlerde açar

 

Ellerin ellerin ve parmakların

Bir nar çiçeğini eziyor gibi

Ellerinden belli oluyor bir kadın

Denizin dibinde geziyor gibi

Ellerin ellerin ve parmakların

 

Zaman ne de çabuk geçiyor

MonaSaat onikidir söndü lambalar

Uyu da turnalar girsin rüyana

Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar

Zaman ne de çabuk geçiyor Mona

 

Akşamları gelir incir kuşları

Konar bahçenin incirlerine

Kiminin rengi ak, kimisi sarı

Ahhh! beni vursalar bir kuş yerine

Akşamları gelir incir kuşları

 

Ki ben Mona Roza bulurum seni

İncir kuşlarının bakışlarında

Hayatla doldurur bu boş yelkeni

O masum bakışlar su kenarında

Ki ben Mona Roza bulurum seni

 

Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza

Henüz dinlemedin benden türküler

Benim aşkım sığmaz öyle her saza

En güzel şarkıyı bir kurşun söyler

Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza

 

Artık inan bana muhacir kızı

Dinle ve kabul et itirafımı

Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı

Alev alev sardı her tarafımı

Artık inan bana muhacir kızı

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Sezai Karakoç şiirleri

Aktüel

Sezai Karakoç şiirleri

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