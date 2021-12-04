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Aktüel Seyyid Ahmed Elhüseyni kimdir? Seyyid Ahmed Elhüseyni Menzil Şeyhi Gavsı Sani hazretlerinin neyi olur?
Aktüel

Seyyid Ahmed Elhüseyni kimdir? Seyyid Ahmed Elhüseyni Menzil Şeyhi Gavsı Sani hazretlerinin neyi olur?

Nakşibendi Tarikatı’nın Menzil şubesi, milyonların ziyaretine uğruyor. Nakşibendi tarikatının en büyük kollarından birini sahip Menzil, Allah ve Peygamber sevgisini gönüllere nakşetmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda hanımını kaybeden Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni hazretleri bu kez de kardeşe Seyyid Ahmed Elhüseyni’yi kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 11:53:00 - 2021-12-04 12:11:21
Seyyid Ahmed Elhüseyni kimdir? Seyyid Ahmed Elhüseyni Menzil Şeyhi Gavsı Sani hazretlerinin neyi olur?

Seyyid Abdülbaki Elhüseyni hazretlerinin kardeşi Seyyid Ahmed Elhüseyni ahirete irtihal etmiştir. Seyyid Ahmed Elhüseyni, Seyyip Muhammed Raşid Elhüseyni ve Gavsı Sani Seyyid Abdülbaki Hazretlerinin kardeşiydi. Gavs-ı Kasrevi, Gavs-ı Bilvanisi Seyyid Abdülhakim Elhüseyni hazretlerinin de evladıydı. Seyyid Ahmed Elhüseyni Menzil’de ikamet  ediyordu. Seyyid Ahmed, Menzil’in nazargahı olarak bilinirdi.

 

Menzil şeyhi Abdulbaki Elhüseyni kimdir? Bir Allah dostu Gavsı Sani Abdulbaki’nin (K.S) hayatı
Menzil şeyhi Abdulbaki Elhüseyni kimdir? Bir Allah dostu Gavsı Sani Abdulbaki’nin (K.S) hayatı

Biyografi

Menzil şeyhi Abdulbaki Elhüseyni kimdir? Bir Allah dostu Gavsı Sani Abdulbaki’nin (K.S) hayatı

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