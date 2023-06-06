Seyyid Abdurrahman Arvasi İslami İlimler Külliyesi'nde icazet sevinci...

Seyyid Abdurrahman Arvasi İslami İlimler Külliyesi'nde icazet merasimi düzenlendi. Mahmut Çakır Hoca'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan icazet merasimi, kaside ve salavatlarla devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Abdurrahman Arvasi İslami İlimler Külliyesi'nin kurucusu ve baş müderrisi Molla Mustafa Sakçı, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

İlimin ve medreselerin önemine dikkat çeken Sakçı, "Bu bugün belki ilimin öğrenilmesi gereken kaynaklar oldukça fazlalaşmış durumda. Fakat şu bir gerçektir ki, bugün hakiki bilgiyi, doğru bilgiyi, Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde bilginin edilebileceği mekanların, Darül Erkam'a, Suffa'ya dayanan, hocalarını bizzat Hazreti Muhammed Mustafa'nın (Sallallahu aleyhi ve sellem) başlattığı medreselerdir. Çünkü burada kuru bir ilim değil, ilim ve irfanla beraber vatan sevgisi, en güzel edep de öğretilmektedir. Bundan dolayı Müslümanların alternatif eğitim-öğretim sistemi olarak, geliştirdiği medreseleri yeniden ayağa kaldırmaları elzemdir. İnsanlık da Müslümanlar da buna şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Geçmişte olduğu gibi, toplumun liderleri olan alimler, yeniden aynı formasyonu kazanarak, topluma liderlik etme sorumluluğu altına girmeliler. Alimler buna öncülük etmekle yükümlüdür. Bu medreselerin sayıları mutlaka çoğaltılmalıdırlar. Bu medreselerde müfredatı geniş tutup, ittikadi, ahlaki ve her türlü ilimleri ders vererek, bu nesne sahip çıkmalıdırlar." dedi.

"Öğrendiğiniz ilimler, sizi kıyama kaldırmalı"

İlimin önemine vurgu yapan Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ise, şunları kaydetti:

" İslam davasına yüreğimizi vermek istiyorsak, bu ağır davaya omuz vermek istiyorsak, bu işin ilimle, irfanla, hikmetle ancak olabileceğini unutmamamız lazım. Eğer sizler sadece okursanız ve bu okumanızı, bu ilminizi, kıyama ve faaliyete dönüştürmezseniz, sizin elde ettiğiniz ilimler, sizin mücadele etmeye sevk etmezse, o zaman sadece 'ilim, ilim içindir' anlayışı, adeta ilmi fantaziler üretirsiniz. Bir sergide sergilenen güzel eserler gibi, orada yerinize alırsınız. Dolayısıyla elde ettiğiniz ilminizin bu dünyada hiçbir şekilde bir faydası olmaz. Hele ahirette yönelik hiçbir amacı gerçekleştiremezsiniz. Onun için elde ettiğiniz ilimlerinizin, sizi kıyama kaldırması, ayağa kaldırması aynı Hazreti İbrahim gibi, batıl bütün unsurlara karşı bir mücadeleyi beraberinde getirmesi gerekiyor."

"Bu coğrafya, bir gül coğrafyasıdır"

Programda zikir ve amelin önemine dair bir konuşma yapan Şeyh Abdullah Taylan, bu coğrafyanın bir gül coğrafyası olduğunu belirtti.

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Taylan, "Sosyal dokuya hocalarımız değindiler. Her hocalarımızın sözlerinde güle konmuş arı misali kovanlarımıza götürecek bal var elhamdülillah. Önemli olan o baldan istifade etmektir. Bu toprak, bu coğrafya, gül coğrafyasıdır. Arılar konar ve bal yetiştirir. Sahabeler bizim için iktida ettiğimiz öyle bir sınıftır ki tanımamızda fayda var. Adem aleyhisselamdan günümüze dek kalemi olmayan, silgisi olmayan, elinde defteri, kitabı olmayarak, insanlık alemini yetişmiş bir öğrenci sınıfıdır. Ama kimin öğrencileri? Hazreti Muhammed Mustafa'nın öğrencileri. Onun nazarı altında yetişmiş ve kuşlar onların başına konmuş. Sevgi, muhabbet ve teslimiyet öyle olmuş ki, asırlarından ve dünyanın var oluşuna kadar öğretmen ve kutup yıldızları olmuşlar. Efendimiz, 'Sehabelerim yıldızları misali gibidirler. Hangisine uyarsanız, hidayeti bulursunuz.' Vahşi'ye de uyarsanız hidayeti bulursunuz, Hint'e de uyarsanız hidayeti bulursunuz. Elhamdülillah böyle bir dinin mensubuyuz." diye konuştu.

Programda, İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu ilahiyatçı İhsan Şenocak, Gevaş İlçe Müftüsü Sıbğetullah Arvas ve İlçe Belediye Başkanı Murat Sezer de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardında program, icazet merasiminin ardından verilen ikram ile sona erdi.

İcazet programına, Gevaş İlçe Kaymakamı Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Murat Sezer, İTTİHADUL ULEMA Genel Başkanı Molla Enver Kılıçarslan, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu ilahiyatçı İhsan Şenocak, bölgenin kanaat önderleri, alimeler ve çok sayıda vatandaş katıldı.