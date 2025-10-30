Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin torunu, Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık vefat etti

Hukukçu akademisyen Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık vefat etti. Cenaze namazının Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde bugün saat 12.00'de kılınmasının ardından naaşın Ankara Bağlum’a götürüleceği öğrenildi

Dedesi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin bulunduğu mezarlığa defnedilecek olan Üçışık, akademik çalışmalarıyla da dikkat çekiyordu. Hukukçu akademisyen Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık'ın vefat haberi sevenlerini üzdü.

Yakın tarihimizin büyük İslam alimi Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin torunlarından olan Üçışık'ın ailesi vefat haberini şöyle paylaştı:

Seyyid Abdülhakim Arvasi Efendi hazretlerinin (kuddise sirruh) torunlarından, Ahmet Süheyl ve Mehmet Hikmet Üçışık’ın kıymetli babası Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık vefat etti. Cenaze namazının Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde yarın saat 12.00'de kılınmasının ardından naaş Ankara Bağlum’a götürülecek. Dedesi Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretlerinin bulunduğu mezarlığa defnedilecek.

Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kıymetli torunu merhum Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık Beyefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta kederli ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ederiz. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.

Fehim Üçışık Kimdir?

Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık (Arvasî), 1943 yılında İstanbul'da doğan, Türkiye'nin önde gelen hukukçu akademisyenlerinden biriydi. Yakın tarihin büyük İslâm âlimlerinden Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'nin torunu ve Kadıköy Müftüsü Mekkî Üçışık'ın oğludur. Beyazıt İlkokulu ve Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir.

Akademik kariyerine odaklanan Prof. Dr.Üçışık, avukatlık yapmak yerine üniversitede kalarak araştırma, eğitim ve yayın faaliyetleriyle meşgul olmuştur. 1982 yılında "Türk İş Hukukunda İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu" başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Başta İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku olmak üzere Sağlık Hukuku, Çevre Hukuku ve Spor Hukuku gibi alanlarda dersler vermiş, çok sayıda kitap ve makale kaleme almıştır. Marmara Üniversitesi'nde Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunmuş, ayrıca Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde de görev yapmıştır. Akademik birikimini Sağlık Bakanlığı'na danışmanlık yaparak ve Yeşil Kart Kanunu'nun yazımında görev alarak kamu hizmetine de sunmuştur.

Prof. Dr. Üçışık, hukuki görüşlerini dergimizde yaptığımız röportajlarda da dile getirmiştir. Temel tezi, Türkiye'nin mevcut hukuk sisteminin ve anayasal temelinin yanlış olduğu üzerinedir. Verdiği röportajın da başlığı olan "Anayasasında 'Biz geri kalmış bir milletiz' yazan devlet olmaz!" sözü, onun en temel eleştirisidir. 1982 Anayasası da dahil olmak üzere, metinlerde yer alan "ülkemizi muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak" gibi ifadelerin, milletin kendini "geri kalmış" olarak yaftalaması anlamına geldiğini ve hiçbir devletin anayasasının böyle bir aşağılık kompleksini kabul edemeyeceğini savunmuştur.

Üçışık'a göre, Batı'dan ithal edilen kanunlar (İsviçre Medeni Kanunu gibi) Türk toplumunun yapısına uymamış ve hukuki saçmalıklara yol açmıştır. Çözümün yüzeysel ıslahatlarla değil, "Baştan aşağı hukuk değişmelidir" diyerek Necip Fazıl'ın işaret ettiği "inkılâpçı" bir çizgide, toplumun kendi değerlerini kucaklayan yeni bir hukuk düzeni kurmakla mümkün olacağını belirtmiştir. Özellikle aile hukuku üzerine yoğunlaşmış; "sınırsız nafaka" gibi uygulamaları ve aile yapısını bozan kanunları "insan haklarına aykırılık" olarak nitelendirerek sert şekilde eleştirmiştir. Duruşunu, büyük dedesi Abdülhakîm Arvâsî'nin "Ben, büyük dedem gibi, Allah düşmanlarına düşmanlık beslerim" sözüyle özetlemiştir.