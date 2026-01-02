Gıda güvenliğinde et krizi! Şikayetler sonuç vermiyor mu?

Alo 174 verileri, et ve et ürünlerinde ihlallerin süreklilik kazandığını ortaya koydu. Artan şikâyetler, para cezalarının caydırıcı olmadığını gösterirken, kamu sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik daha sert yaptırımların, gerektiğinde kapatma kararlarının kaçınılmaz hâle geldiğini ortaya koyuyor.

Vatandaşların gıda alanındaki şikâyetleri incelendiğinde, et ve et ürünlerinin ilk sıralarda yer aldığı görülüyor. Alo 174 hattına yapılan başvurular, bu alandaki sorunların süreklilik kazandığını ve münferit vakaların ötesine geçtiğini ortaya koyuyor.

Hijyen yetersizliğiyle birlikte et ürünlerine yönelik şikâyetlerin yıllar boyunca artarak devam etmesi, mevcut denetim ve yaptırım mekanizmalarının yeterince caydırıcı olmadığını gösteriyor. Vatandaşın sürekli ihbarda bulunmak zorunda kalması, sistemin yükünü kamudan bireye devreden bir tabloyu beraberinde getiriyor.

Gıda güvenliği, özellikle et gibi doğrudan insan sağlığını etkileyen ürünlerde, bireysel takiple yürütülebilecek bir alan değildir. Bu konuda asıl sorumluluğun denetleyici kurumlarda olduğu gerçeği, şikâyet verileriyle bir kez daha teyit ediliyor.

Uygulanan idari para cezalarına rağmen ihlallerin devam etmesi, et sektöründe daha ciddi ve kalıcı yaptırımların gerekliliğini gündeme getiriyor. Tekrar eden ihlallerde faaliyet durdurma, üretim izni iptali ve savcılığa sevk uygulamalarının yanı sıra, gerektiğinde işletmelerin kapısına kilit vurulmasını da içeren daha sert ve caydırıcı tedbirlerin kararlılıkla devreye alınması gerekiyor.

Ortaya çıkan tablo, et meselesinin artık bir tüketici hassasiyeti değil, doğrudan kamu sağlığını ilgilendiren yapısal bir sorun hâline geldiğini gösteriyor. Vatandaşın şikâyetine dayalı değil, ihlali baştan önleyen güçlü ve caydırıcı bir denetim sisteminin zorunlu olması gerekiyor.

