İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan 'ın çıkışı gündeme oturdu

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Farzin istifa etti ama İran'da dördüncü gününe giren protestolar topyekûn bir isyana dönüşüyor. Hamaney'in istifası, hatta öldürülmesi için slogan atıldı. İran'da Lordigan'da düzenlenen protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

İsyana doğru ilerleyen protestolarda öfkeli halk polise molotof kokteyleri fırlatmaya başladı. Milyonlarca kişi polisin müdahalesine direndi.

Protestolardan gelen görüntülerde bir İran polisi aracının ateşe verildiği göründü. Bunun yanında bir çevik kuvvet polisi, yılbaşında devam eden protestolarda alev aldı, arkadaşları tarafından söndürüldü.

Pazartesi günü istifa eden Mohamed Reza Farzin'in yerine geçti ama sloganlar yine gündeme oturdu.

Gösteriler sırasında Dini Lideri Ali Hamaney aleyhine sloganlar atıldı. Hamaney'in istifası, hatta öldürülmesi için slogan atıldı.

POLİS VE HALK, SOKAKLARDA ÇATIŞIYOR

İsfahan'da gece boyu süren eylemlerde "Korkmayın biz hepimiz bir aradayız" ve "Diktatöre ölüm" çığlıkları yükseldi.

Babol kentinde toplanan kalabalık bir göstericinin gözaltına alınmasını engellemek için güvenlik birimlerine müdahale etti.

Aynı anda protestocular tayzikli su sıkan zırhlı araçlara saldırdı. Öfkeli kalabalık aracı kullanılamaz hale getirdi.

Güvenlik güçleri pek çok noktada göstericilere sert bir şekilde müdahale etti. Nahavand ile Esadabad ve Hamedan gibi kentlerde protestoculara ateş açıldı, göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Tahran Üniversitesinde öğrenci lideri olan Sarira Karimi ise evine yapılan bir baskın sonucunda gözaltına alındı.

Öte ayndan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğinden hükümetin sorumlu olduğunu belirterek, "İnsanlar memnun değilse, bu bizim hatamızdır. Suçu ABD veya başkalarında aramayın. Sorumluluk bizdedir." dedi.

Genç kadının şu an nerede tutulduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor. Ancak protestocular geri adım atmıyor.

İran'ın Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 2 kişinin öldüğü belirtildi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bölgeden ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletinde yerel saatle 09.00 sularında, 50'şer kişilik gruplar halinde 150'den fazla kişiden oluşan bir kalabalık, Besic Meydanı'nda, Belediye Meydanı'nda ve Lordigan Valiliği önünde toplanarak ülke yönetimine karşı sloganlar atmaya başladı.