Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor: Bu resim her şeyi anlatıyor

İsrail buldozerleri Çarşamba günü Batı Şeria'daki Nur Şems mülteci kampında Filistinlilere ait 25 binayı yıkmaya başladı.

Yaklaşık 100 aileye ev sahipliği yapan binaların yer aldığı kamp sıklıkla İsrail'in baskın ve saldırılarına sahne oluyor.

Gazze'deki İsrail zulmünü anlatan resim her şeyi anlatıyor...

AFP muhabirinin bildirdiğine göre, İsrail ordusuna ait buldozerler ve vinçler Çarşamba günü erken saatlerde yapıları yıkmaya başladı. Birçok bölge sakini yıkımları uzaktan izlemek zorunda kaldı.

İsrail ordusu "yıkımların militan olduğu iddia edilen kişilere yönelik bir operasyonun parçası olduğunu" iddia etse de evlerin "militanlar tarafından kullanıldığına" dair bir kanıt sunmadı.

Filistinli aktivistler, yıkım kararının Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesiyle sonuçlanacağı uyarısında bulunarak, bölge sakinlerinin ordu tarafından yıkılan bölgelerde evlerini yeniden inşa edemeyecekleri konusunda bilgilendirildiklerini ve evlerine geri dönmelerinin fiilen yasaklandığını belirtti.

Bu yılın başlarında İsrail ordusu Nur Şems, Tulkarim ve Cenin de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki birçok yerleşimi hedef alan şiddetli saldırılar başlatmıştı. Saldırılarda birçok ev yıkıldı veya hasar gördü. Saldırılar dışında gerçekleştirilen planlı yıkımlarda da onlarca ev yerle bir edildi. Yıkımlar sebebiyle çok sayıda aile evsiz kaldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini her geçen gün hedef alıyor.

Yıkımların, Batı Şeria'daki İsrail askeri varlığını ve Yahudi yerleşimlerini artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.