328 metrelik “Big Ben” kulesi satıldı: 120 milyon dolarlık alım, 600 milyon dolarlık satış

Dubai siluetinin en dikkat çekici yapılarından biri olan ve Londra’daki ünlü saat kulesine benzetildiği için kamuoyunda “Big Ben” olarak anılan 328 metre yüksekliğindeki ticari gökdelen, milyonlarca dolarlık bir anlaşmayla el değiştirdi. Sektörde “emlak sihirbazı” olarak tanınan Sajwani ailesi, uzun süredir boş durumda bulunan kuleyi 120 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Şeyh Zayed Caddesi üzerinde yer alan gökdelen, DAMAC Grubu’nun kurucusu Hüseyin Sajwani’nin oğlu Abbas Sajwani’ye ait AHS Properties tarafından Dubai Ticaret Bankası’ndan devralındı. Borç yapılandırmasının başarısız olması nedeniyle bankanın mülkiyetine geçen yapı, yıllardır kullanılmıyordu. AHS Properties, kuleyi modern bir ofis projesine dönüştürme kararı aldı.

Yatırımın en dikkat çekici yanı ise henüz yenileme çalışmaları tamamlanmadan elde edilen satış rakamları oldu. Abbas Sajwani’nin açıklamasına göre, projedeki ofis alanlarının yaklaşık yüzde 95’i şimdiden satıldı ve toplam satış geliri 600 milyon dolara ulaştı. Kuledeki yenileme çalışmalarının ise 2026 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Bu hamle, Dubai emlak piyasasında doğru zamanlama ve stratejik yatırımların nasıl yüksek kazanca dönüşebileceğini bir kez daha gözler önüne sererken, Sajwani ailesinin sektördeki etkisini de güçlendirmiş oldu.