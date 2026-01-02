Dediğini yaptı, kavşağı birbirine kattı! "Gelme vururum" diyerek üzerine sürdü: Dönel kavşaktaki geçiş üstünlüğü inatı kazayla bitti

Bir sürücü, dönel kavşak içerisindeki geçiş üstünlüğüne güvenerek yan yoldan hızla gelen diğer araca karşı geri adım atmadı. Aracının kamerasından yansıyan o anlarda sürücünün, "Gelme, vallahi vururum!" diye bağırdığı ve hızını kesmeden yoluna devam ederek diğer araca çarptığı görülüyor. Dediğini yapan sürücü, gerçekten de yan yoldan kavşağa giren araca çarparak durabildi.

Olayın ardından kaza görüntülerini "Kural neyse o" notuyla sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, kısa sürede viral oldu. Birçok kullanıcı dönel kavşakta yol verme zorunluluğunun yan yoldan gelene ait olduğunu belirterek sürücüye hak verirken, bir kesim ise kazanın kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini ve "trafikte inatlaşmanın" her ne pahasına olursa olsun yanlış olduğunu savundu.

Görüntülerde çarpışma sonrası her iki araçta da maddi hasar meydana geldiği görülürken, trafik ekiplerinin bu "kasıtlı gibi görünen" kaza kaydı üzerine bir inceleme başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.