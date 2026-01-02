  • İSTANBUL
Son Haberler

CHP’li başkanın şakşakçısı Özgür yazdı: CHP’nin hizmet anlayışı işte bu!

Açıklamalar peş peşe geldi! İstanbul'da yarın okullar tatil mi 2 Ocak Cuma?

Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Ankara böyle zulüm görmedi! %60 İle Gelen %100 Pişmanlık: "Hizmet gelecek diye bekledik, susuzluktan kırıldık!"

Yatırımlar Anadolu'yu sardı! Türk Savunma Sanayii devi dalga dalga yaylıyor

Ses kayıtları sızdı! Esed kalıntılardan Siyonistlerle dirsek teması

Türk ‘Aynştayn’ı Oktay Sinanoğlu yıllar öncesinden Özgür Özel’i deşifre etmiş: "Ya satılmıştır Ya Vatansızdır Ya vatan hainidir ya da?

İstifa kararı İran halkına yetmedi: İran'da protestolar sonrası Pezeşkiyan'ın çıkışı gündeme oturdu

Şarlatanlara inat, hakikati haykırmaya devam ediyor! Çarıklı Profesör" Oytun Erbaş ezberleri bozmaya devam ediyor

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor
Gündem Dediğini yaptı, kavşağı birbirine kattı! "Gelme vururum" diyerek üzerine sürdü: Dönel kavşaktaki geçiş üstünlüğü inatı kazayla bitti
Gündem

Dediğini yaptı, kavşağı birbirine kattı! "Gelme vururum" diyerek üzerine sürdü: Dönel kavşaktaki geçiş üstünlüğü inatı kazayla bitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan inanılmaz kaza görüntüsü, trafik kuralları ve sürücü psikolojisi üzerine tartışmaları beraberinde getirdi.

Bir sürücü, dönel kavşak içerisindeki geçiş üstünlüğüne güvenerek yan yoldan hızla gelen diğer araca karşı geri adım atmadı. Aracının kamerasından yansıyan o anlarda sürücünün, "Gelme, vallahi vururum!" diye bağırdığı ve hızını kesmeden yoluna devam ederek diğer araca çarptığı görülüyor. Dediğini yapan sürücü, gerçekten de yan yoldan kavşağa giren araca çarparak durabildi.

Olayın ardından kaza görüntülerini "Kural neyse o" notuyla sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, kısa sürede viral oldu. Birçok kullanıcı dönel kavşakta yol verme zorunluluğunun yan yoldan gelene ait olduğunu belirterek sürücüye hak verirken, bir kesim ise kazanın kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini ve "trafikte inatlaşmanın" her ne pahasına olursa olsun yanlış olduğunu savundu.

Görüntülerde çarpışma sonrası her iki araçta da maddi hasar meydana geldiği görülürken, trafik ekiplerinin bu "kasıtlı gibi görünen" kaza kaydı üzerine bir inceleme başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.

