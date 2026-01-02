  • İSTANBUL
Gündem
Yeniakit Publisher
Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat
Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü sağanak yağış beklenen illeri duyurdu. İşte sağanak yağış beklenen o illerimiz...

#1
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yağmurlu hava, sağanak yağış uyarısının ardından etkisini ülkemizin çeşitli şehirlerinde göstermeye başladı. Meteoroloji, 3 Ocak Cumartesi günü 16 ilde sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağış ve yağmur geçişlerinin beklendiğini de açıkladı. İşte yağmurun etkili olacağı o 16 şehrimiz...

#2
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Sinop

#3
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Bartın

#4
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Zonguldak

#5
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Düzce

#6
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Kırklareli

#7
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Edirne

#8
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Tekirdağ

#9
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

İstanbul

#10
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Yalova

#11
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Bursa

#12
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Balıkesir

#13
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Çanakkale

#14
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Manisa

#15
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

İzmir

#16
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Aydın

#17
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Muğla

#18
Foto - Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat

Sağanak yağış uyarısı bulunan şehirler MGM'nin tahmin haritasında da böyle gösterildi.

