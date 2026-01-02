Sağanak yağış geliyor! Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü sağanak yağış beklenen illeri duyurdu. İşte sağanak yağış beklenen o illerimiz...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu yağmurlu hava, sağanak yağış uyarısının ardından etkisini ülkemizin çeşitli şehirlerinde göstermeye başladı. Meteoroloji, 3 Ocak Cumartesi günü 16 ilde sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağış ve yağmur geçişlerinin beklendiğini de açıkladı. İşte yağmurun etkili olacağı o 16 şehrimiz...
Sinop
Bartın
Zonguldak
Düzce
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
İstanbul
Yalova
Bursa
Balıkesir
Çanakkale
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
Sağanak yağış uyarısı bulunan şehirler MGM'nin tahmin haritasında da böyle gösterildi.
