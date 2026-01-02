Milyonlarca vatandaş bunu bekliyor! Pazartesi günü belli olacak

  • İSTANBUL
Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı kesinleşecek.

Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 yılının ilk yarısında alacağı zam oranı kesinleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı rakamlarını 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

Bu veriyle birlikte, 2025 yılının ikinci 6 aylık dönemine ait (temmuz-aralık) enflasyon kümülatifi netlik kazanacak.

 

"Enflasyon farkı" hesaplaması

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, 7. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca belirleniyor.

Toplu sözleşme gereği memurlar, ocak ayında yapılacak yüzde 11'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, 2025’in ikinci 6 ayındaki enflasyonun, Temmuz 2025’te aldıkları zam oranını aşan kısmı kadar "enflasyon farkı" alacak.

Pazartesi günü açıklanacak veriler, bu farkın oluşup oluşmadığını ve miktarını resmiyete kavuşturacak.

 

"Zam oranı aralık enflasyonuyla netleşecek"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 5 aylık verilere göre, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 aylık artışları yüzde 11,20 netleşti. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 artış şimdiden netleşti diyebiliriz." dedi.

 

En düşük emekli maaşı ve sosyal yardımlar

Pazartesi günü açıklanacak veriler sadece mevcut maaşları değil; aynı zamanda en düşük emekli maaşı sınırını, sosyal yardım ödemelerini, 65 yaş aylığını, engelli maaşlarını ve evde bakım desteklerini de doğrudan etkileyecek.

Memur ve emekliler, ocak ayının ortasından itibaren zamlı maaşlarını ve enflasyon farklarını hesaplarında görmeye başlayacak.

