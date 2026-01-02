Afganistan'dan çok kötü haber: Ölü sayısı artıyor

Yetkililere göre Afganistan'da şiddetli yağmurlar ve kar yağışı uzun süren kurak dönemi sona erdirdi ancak birçok bölgede ani selleri tetikleyerek en az 17 kişinin ölümüne ve 11 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Herat Valiliği Sözcüsü Muhammad Yusuf Saidi, ölenler arasında Herat vilayetine bağlı Kabkan'da Perşembe günü çatısı çöken bir evde yaşayan bir ailenin beş üyesinin de bulunduğunu söyledi. Ölenlerden ikisi çocuktu.

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (ANDMA) Sözcüsü Muhammed Yusuf Hammad'a göre can kayıplarının çoğu Pazartesi gününden bu yana selin vurduğu ilçelerde meydana geldi ve şiddetli hava şartları orta, kuzey, güney ve batı bölgelerinde günlük yaşamı da aksattı.

Hammad, sellerin altyapıya zarar verdiğini, çiftlik hayvanlarının telef olmasına neden olduğunu ve 1.800 aileyi etkilediğini, zaten savunmasız olan kentsel ve kırsal topluluklardaki koşulları daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Hammad, sellerden etkilenen bölgelere hasarı değerlendirmek için ekipler gönderildiğini ve daha fazla ihtiyacı belirlemek için araştırmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Afganistan, komşusu Pakistan ve Hindistan gibi, mevsimsel yağışların ardından meydana gelen seller başta olmak üzere olağanüstü hava olaylarına karşı son derece savunmasızdır.

On yıllardır süren çatışmalar, yetersiz altyapı, ormansızlaşmanın yoğunlaşan etkileri, özellikle de birçok evin çamurdan yapıldığı ve sınırlı koruma sağladığı uzak bölgelerde bu tür olayların etkisini artırıyor.

Ağustos ayında Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınlarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde 1,400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Depremden etkilenen insanları kurtarma çalışmaları, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine sınır olan Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki ani seller nedeniyle olumsuz etkilenmişti.

Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşları bu hafta Afganistan'ın 2026 yılında da dünyanın en büyük insani krizlerinin yaşandığı ülke olmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

BM ve insani yardım ortakları, ülkede acil ihtiyaç sahibi yaklaşık 18 milyon insana yardım etmek üzere Salı günü 1,7 milyar dolarlık bir çağrı başlattı.

Kaynak: Mepa News