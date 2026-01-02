  • İSTANBUL
Stefan Kuntz’dan sürpriz karar!
Stefan Kuntz'dan sürpriz karar!

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Hamburg'daki sportif direktörlük görevinden ayrıldı. Nedeni ise Ailevi sebeplerden dolayı olduğu belirtildi.

Hamburg Sportif Direktörü Stefan Kuntz görevini bıraktı.

Bundesliga ekibinden yapılan açıklama şöyle:

"63 yaşındaki Kuntz, ailevi nedenlerle kulübün denetleme kurulundan sözleşmesinin 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere derhal feshedilmesini istemişti. Denetleme kurulu da bu talebi kabul etti." denildi.

Hamburg'daki görevine Mayıs 2024'te başlayan Kuntz, 2021-2023 yıllarında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı.

Bundesliga'da oynadığı 15 maçta 16 puan toplayan Hamburg, 13. sırada yer alıyor.

