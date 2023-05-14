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Yerel 'Seyyar sandık' hasta veya engelliler için evlere gitti
Yerel

'Seyyar sandık' hasta veya engelliler için evlere gitti

Yeniakit Publisher
2023-05-14 10:21:00 -
'Seyyar sandık' hasta veya engelliler için evlere gitti

Hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler, 'seyyar sandık' uygulamasından faydalanarak oylarını kullanıyor.

Kırklareli İl Seçim Kurulu görevlileri, Bademlik Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan 80 yaşındaki Gülsevim Eskici'nin evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri, getirdikleri taşınabilir kabini, Eskici'nin bulunduğu odadaki sehpa üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Kırklareli merkezde hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 17 seçmenin, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanacağı öğrenildi.

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