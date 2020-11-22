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Dünya Şeytanın aklına gelmez! Ermenilerin tarih oyunu
Dünya

Şeytanın aklına gelmez! Ermenilerin tarih oyunu

Dağlık Karabağ'da kurtarılan bölgelerde ilerleyen Azerbaycan ordusu, anlaşma gereği Kelbecer'den çıkması planlanan Ermenilerin bölgede 'Ermeni tarihi' üreten bir atölyesini keşfetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 04:02:00 -
Şeytanın aklına gelmez! Ermenilerin tarih oyunu

Azerbaycan'ın en büyük (3050 km2') ve en kadim ilçesi Kelbecer'de Ermenistan'ın uydurma tarihle bölgeyi sahiplenmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Keşfedilen atölyede Ermeni ustalar taşlara eski süslemeler ve haçlar oyup, eski görünüm kazandırmak için sirkede tutarak okside ediyorlar.

Şekillenen taşlar toprağa gömüyorlar ve bir süre sonra uydurma "tarihi eserleri" ortaya çıkmış oluyor.

Ek süre verildi

Öte yandan Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan’ın yaşadığı zorluklar ve insani sebeplerden, Azerbaycan Ermenistan’a 10 gün ek süre vermeye karar verdi. Kelbecer’in devir tarihi 15 Kasım’dan 25 Kasım’a ertelendi.” ifadelerine yer vermişti.

27 yıl sonra asıl sahiplerine geçti

Azerbaycan ordusu Ağdam’a üzerinde Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da bulunduğu tank ve zırhlı araçlarla girdi. Dağlık Karabağ’ın doğusunda yer alan Ağdam, işgal dönemi boyunca Ermenistan ve Azerbaycan silahlı güçleri arasında tampon bölge oldu. Sovyetlerin dağılmasının ardından Azerbaycan topraklarına saldırılar düzenleyen Ermeni silahlı güçleri 1991’de Hankendi’yi, 1992’de Hocalı ve Şuşa’yı işgal etti, Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere’den sonra 1993’te Ağdam’a girdi. Ermeniler işgal döneminde, Azerbaycanlılara ait çok sayıda tarihi ve kültürel eseri yıktı, kent merkezini neredeyse yerle bir etti.

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