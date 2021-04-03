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Medya Şeyma Subaşı: Erkeğin malı olmaktan memnunum
Medya

Şeyma Subaşı: Erkeğin malı olmaktan memnunum

Gayrimeşru hayatıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, 'erkeğin malıyım' yazılı sweatshirt yazısıyla ilgili sorulan soruya, "Sevgilimin malı olmaktan memnunum" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 00:51:00 - 2021-04-03 01:05:27

'Buket Aydın ile Koltuk' programına katılan Şeyma Subaşı, üzerinde 'Sevgilimin malıyım' yazan tişörtü nedeniyle çok konuşulmuştu. Şeyma Subaşı, o tişörtle ilgili yaptığı açıklamayla tepki çekti.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu 'Koltuk' programının bu haftaki konuğu gayrimeşru yaşam tarzıyla defalarca sosyal medyanın gündemine düşen Şeyma Subaşı oldu.

"Sevgilimin malıyım"

Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mısırlı metresi Mohammed Al Saloussi'nin kendisine aldığı ve üzerinde "Sevgilimin malıyım" yazan bir tişört giymiş ve eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Şeyma Subaşı Buket Aydın'ın programında konuyla ilgili yaptığı açıklamayla yeniden sosyal medyanın diline düştü.

Bukey Aydın tişörtü sordu

Aydın, "Tişörtünde yazan ve sevgilimin malıyım anlamına gelen cümle olay oldu. Sosyal medyada olay olan, her yere haber olan, ve yine seni eleştirilerin hedefine çeken o tişörtün giyerken, üzerinde sevgilimin malıyım yazdığının farkında olarak mı giydin?" diye sordu.

"Sevgilimin malı olmaktan memnunum"

Subaşı da, "Ne anlama geldiğini biliyorum. Sonrasında zaten bilerek koymak istedim. Ben o malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Zaten ben onun malı olmaktan da memnunum yani." ifadelerini kullandı.

 

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