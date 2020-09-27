Seyircisiz oynanan derbiye 'dışarıdan müdahale'
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sahaya dışarıdan meşale atıldı.
Süper Lig'in 3. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle devam ediyor.
Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşen müsabaka futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken, seyircisiz oynanan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.
Sahaya paraşütlü meşale atıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynana Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dışarıdan sahaya meşale atıldı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Galatasaray'ın atağa kalktığı anda stadyumun dışından sahaya meşale atıldı.
Oyun bir süre durdu
'Paraşütlü meşale' şeklinde saha dışından atılan meşale nedeniyle oyun bir süre durdu. Atılan meşale sahaya düştükten sonra kimseye zarar vermeden saha görevlisi tarafından sahanın kenarına çıkarıldı ve oyun kaldığı yerden devam etti.