Seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı
Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.
Olay, Aydın-İzmir otoyolu Söke Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muğla-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çıkan yangında otobüs hurda yığınına dönerken, yolcular kendilerini dışarı attı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralananın olmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. (İLKHA)
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