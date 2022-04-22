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Yerel Seyir halindeki otomobilden atladı
Yerel

Seyir halindeki otomobilden atladı

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araçtan atlayarak yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 07:16:00 -
Seyir halindeki otomobilden atladı

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araçtan atlayarak yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İSTOÇ-Edirne istikametinde ilerleyen araçtaki bir kişi, kız arkadaşıyla aralarında çıkan tartışma sonrası hareket halindeki aracın kapısını açarak kendisini otoyola attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıya olay yerinde yapılan müdahale anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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