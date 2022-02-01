Seyir halindeki minibüsün üzerine buz kütlesi düştü!
Elazığ'da çatıdan kopan buz kütlesi, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Minibüsün ön camı patlarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Elazığ’da hava sıcaklıklarının artması ile çatıdan kopan buz kütlesi, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ön camı patlayan minibüste şoför ve bazı yolcular kısa süreli panik yaşadı.
Minibüsün üzerine buz kütlesi düştü
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmeye başlamasıyla, Elazığ’da ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken buz kütleleri tehlike oluşturuyor. Yeni Mahalle Kalkan Sokak üzerinde seyir halindeki bir minibüsün üzerine çatıdan buz kütlesi düştü.
Ön camı patlayan minibüsün şoförü ile bazı yolcular kısa süreli panik yaşadı.