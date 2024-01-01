  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Seyir halindeki araç küle döndü
Yerel

Seyir halindeki araç küle döndü

Yeniakit Publisher
2024-01-01 18:13:00 -
Seyir halindeki araç küle döndü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde seyir halindeki otomobil küle döndü.

Olay, Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi Eti Maden Kavşağı’nda H.B. hakimiyetindeki 09 YE 075 plakalı araçta meydana geldi. Aracıyla seyir halindeyken motor bölümünden yükselen dumanları fark eden H.B. aracını hemen yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Çıkan yangın sonucu yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.

Bakan Göktaş'ın koruma polisi trafik kazasında şehit oldu
Bakan Göktaş'ın koruma polisi trafik kazasında şehit oldu

Yerel

Bakan Göktaş'ın koruma polisi trafik kazasında şehit oldu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trafik kazası sonrası araçta yangın çıktı
Trafik kazası sonrası araçta yangın çıktı

Yerel

Trafik kazası sonrası araçta yangın çıktı

Haber az önce geldi! Ünlü şarkıcı trafik kazasında hayatını kaybetti
Haber az önce geldi! Ünlü şarkıcı trafik kazasında hayatını kaybetti

Gündem

Haber az önce geldi! Ünlü şarkıcı trafik kazasında hayatını kaybetti

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Yerel

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23