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Yerel Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Yerel

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Zonguldak'ta seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 16:15:00 -
Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Zonguldak-Ankara Karayolunda meydana geldi. Çaycuma istikametinden Zonguldak istikametine giden otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Aracının alev aldığını fark eden araç sürücüsü otomobilden çıktı.

Durumu itfaiye ekiplerine bildiren araç sürücüsü itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Alev topuna dönen araç kısa sürede küle dönerken kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahalede bulundu.

Kısa sürede söndürülen araç tamamen kullanılmaz hale geldi.

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