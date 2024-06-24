  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mini etekli olsa yer yerinden oynardı! Başörtülü tıp öğrencisine saldırı anı ortaya çıktı

Teröristler rotayı değiştiriyor! Gazze kasabından yeni katliam planı

Seçil ve Dilan için yeni gelişme! Tokatçılar koğuş arkadaşı oldu

Patronların asgari ücret kararı belli oldu! İşte bu gelişme işleri tamamen değiştirir

FETÖ’cü Halit Esendir’den bomba itiraf! Gülen’in darbeden haberi vardı

Dindarlarda sekülerleşme ‘ateizm’e kapı aralıyor: İşte ateizm gerçeği... Adı: ‘Hoca’ Kendisi: ‘Ateist’

CHP yoğun çalışıyor! İBB zam meclisi

28 Şubat mağduru Emine İlyas başıboş köpekler nedeniyle kaza geçirdi

Dev projenin son halini gören Başkan Erdoğan müdahale etti! İsmini değişti

Sıkıyorsa Diyarbakır'da da yapın! DEM'li vekiller köprüye LGBT paçavrası astı!
Yaşam Seyir halinde ilerleyen araç alev topuna döndü! Oysa ki iki gün önce tamir edilmişti! Kameraya böyle yansıdı!
Yaşam

Seyir halinde ilerleyen araç alev topuna döndü! Oysa ki iki gün önce tamir edilmişti! Kameraya böyle yansıdı!

Yeniakit Publisher
2024-06-24 14:16:00 -

Nevşehir’de araç sürücüsün "İki gün önce tamir ettirdim" dediği aracı alevlere teslim oldu.

Olay, Cevher Dudayev Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Şaban Süzer’in kullandığı 50 ADP 725 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, çevre yolunda ilerlerken bir anda alev aldı. Olay anında oradan geçen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tarık Ziya Turan’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, araç sürücüsü Şaban Süzer olayı anlatarak, "Aracımı iki gün önce tamire getirmiştim. Aracımdan bugün koku gelmeye başladı. Enjektörlerinden mazot kaçırıyordu. Ben de ustamı aradım. O da başka bir ustaya yönlendirdi. Ben de sanayiye giderken aracım burada alev aldı" şeklinde konuştu.

Kullanılamaz hale gelen araç da çekici ile kaldırıldı.

Apartman boşluğunda sıkışan karga yavrusu böyle kurtarıldı!
Apartman boşluğunda sıkışan karga yavrusu böyle kurtarıldı!

Yaşam

Apartman boşluğunda sıkışan karga yavrusu böyle kurtarıldı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sen misin bunu yapan! O maganda Küçükçekmece'de görüldü! Hak ettiğini buldu!
Sen misin bunu yapan! O maganda Küçükçekmece'de görüldü! Hak ettiğini buldu!

Yaşam

Sen misin bunu yapan! O maganda Küçükçekmece'de görüldü! Hak ettiğini buldu!

Çanakkale'de 109 yıllık top mermisi bulunup böyle imha edildi!
Çanakkale'de 109 yıllık top mermisi bulunup böyle imha edildi!

Yaşam

Çanakkale'de 109 yıllık top mermisi bulunup böyle imha edildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23