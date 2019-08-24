Şeyh Edebali Üniversitesi’ni 3 bin 648 öğrenci tercih etti

Bu sene yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine yerleşmeye hak kazanan 3 bin 927 öğrenciden 3 bin 648’i kayıt yaptırdı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, “Bu sene yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)’da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne yerleşmeye hak kazanan 3 bin 927 öğrenciden 3 bin 648 öğrenci kayıt yaptırdı. Kayıt oranı yüzde 92,89 oldu. Yeni eğitim ve öğretim yılında gelecek olan öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.