  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Seydişehir’de dolu etkili oldu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı Antalya yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:58:59 -
Seydişehir’de dolu etkili oldu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde etkili olan dolu yağışı Antalya yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.


İlçede gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışı Seydişehir-Antalya kara yolu 7’nci kilometresi ile 11’nci kilometresi arasında öğleden sonra yerini doluya bıraktı. Beyaz örtüye bürünen ve yaklaşık 6 santimetreyi bulan dolu nedeniyle sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı