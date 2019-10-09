Seyda Abdülhakim kimdir?
Ömrünü Kur’an ve sünnete adamış bir Allah dostuydu Nur talebelerinden Seyda Abdülhakim. Seyda Abdülhakim düşmesi sonucu kalça kemiğini kırmıştı. Yapılan ameliyat sonrası kalbi duran Seyda Abdülhakim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak86 yaşında Hakk’a yürüdü.09 Ekim 2019 Çarşamba 15:42
Ömrünü Kur’an ve sünnete adamış bir Allah dostuydu Seyda Abdülhakim. Seyda Abdülhakim düşmesi sonucu kalça kemiğini kırmıştı. Yapılan ameliyat sonrası kalbi duran Seyda Abdülhakim, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Seyda Abdülhakim 86 yaşında hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da iman ve Kuran hizmetleriyle ilgilenen Seyda Abdülhakim 9 Ekim 2019 Çarsamba öğle namazına mütakip Şanlıurfa Yusuf Paşa Camisinden alınarak Bediüzzaman Mezarlığına defnedildi.
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