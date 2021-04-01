Seyahat yol izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi nereden alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası tüm Türkiye'nin beklediği yeni koronavirüs kararlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05.00 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca Ramazan ayı ile ilgili 'fedakarlık yapacağız' diyerek, "Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir" dedi.

Yurtdışı uçuş seyahat izin belgesi

Seyahat izin belgesi nedir? Uçağa binebilmek için seyahat izin belgesi almama gerek var mı? Seyahat izin belgeleri yalnızca 65 yaş üstü yolcularımız için iç hat uçuşlarda gereklidir. Dış hat bağlantılı iç hat uçuşlarda da Seyahat izin belgesi gerekliliği kaldırılmıştır.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi nedir? Uçağa binebilmek için seyahat izin belgesi almama gerek var mı? Seyahat izin belgeleri yalnızca 65 yaş üstü yolcularımız için iç hat uçuşlarda gereklidir. Dış hat bağlantılı iç hat uçuşlarda da Seyahat izin belgesi gerekliliği kaldırılmıştır.

Risk haritasında yüksek riskli illerin sayısı arttı. Bu nedenle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması yeniden devreye alındı. Bu gelişmenin ardından seyahat izin belgesi yeniden gündeme geldi. Seyahat planı yapanlar e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi alarak seyahat planı yapabiliyor.

Seyahat izin belgesi nereden alınır?

Seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile e-Devlet'e giriş yapılması gerekmektedir. Burada İçişleri Bakanlığı işlemleri arasında seyahat izin belgesi yer almaktadır. İçişleri Bakanlığı hizmetleri altında yer alan e-Başvuru üzerinden yeni başvuru oluşturarak seyahat izin belgesi alınabiliyor.

Bu başvuru esnasında başvuru türü kısmına 'Seyahat İzin İşlemleri' seçilmeli ve ardından Belge Türü, Bulunulan il, iletişim bilgileri, e-posta adresi, başvurulacak taşra teşkilatı, gibi bilgilerin doldurulması gerekmektedir.