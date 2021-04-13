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Yaşam Seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağı ne zaman başlayacak?
Yaşam

Seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağı ne zaman başlayacak?

Şehir dışına çıkmak yasak mı? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle yeni kısıtlama kararlarının açıklanması bekleniyor. Merakla beklenene kabine toplantısı ise başladı. Milyonlarca kişi seyahat yasağının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, şehirlerarası yolculuk yasaklanacak mı? Bayramda şehirlerarası yolculuk yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-13 16:43:00 -
Seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağı ne zaman başlayacak?

Seyahat yasağı ne zaman başlar? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle pek çok yeni tedbirin alınması bekleniyor. Bu sebeple vatandaşlar seyahat yasağı uygulamasının gelip gelmeyeceğini araştırıyor.

Seyahat yasağı var mı? Seyahat yasağı ne zaman başlayacak?

12 Nisan Pazartesi günü Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli tedbir tavsiyeleri aldıklarını bunların kabine toplantısında değerlendirileceğini ifade etti. Kabine toplantısı ise bugün 15.25’te başladı. Toplantıda vakaların azalmasına yönelik çeşitli kararların alınması bekleniyor. Gündem maddeleri arasında seyahat yasağının da olduğu biliniyor. Toplantı sona erdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerlendirmelerde bulunacak. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

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