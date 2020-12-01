Seyahat yasağı var mı? | Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi al | Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan yasaklara yenileri eklendi. Vatandaşlar şehirler arası ulaşıma kısıtlama gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, seyahat izin belgesi nereden alınır?

Seyahat yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi. Genelgede şehirler arası ulaşımla ilgili de kararlar yer aldı. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı gün ve saatlerde şehir dışına çıkabilmek için seyahat izin belgesi almak durumunda. İşte, genelgede yer alan ifadeler:

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecektir. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün ve saatlerde şehir değiştireceklerin seyahat izin belgesi alması zorunlu. Seyahat izin belgesi valilikten ya da kaymakamlıktan alınabiliyor. Ayrıca evinizden çıkmadan e devlet üzerinden veya ALO 199’dan da seyahat izin başvurusundan bulunabilirsiniz.

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