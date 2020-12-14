Seyahat yasağı olacak mı? | Yeni koronavirüs yasakları

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olur mu? | Koronavirüs salgınında tüm dünya gibi Türkiye'de de ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Kasım ayında tırmanışa geçen vakaların önüne geçilmesi için 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli kısıtlama kararları alındı. Vatandaşlar kabine toplantısında yeni yasakların gündeme gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Seyahat yasağı olacak mı? | 14 günlük kapanma olur mu? | 14 günlük sokağa çıkma yasağı var mı? |Yeni koronavirüs yasakları son dakika | 4 günlük sokağa çıkma yasağı olur mu? | Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?