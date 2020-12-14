Seyahat yasağı olacak mı? | Yeni koronavirüs yasakları
Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olur mu? | Koronavirüs salgınında tüm dünya gibi Türkiye'de de ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Kasım ayında tırmanışa geçen vakaların önüne geçilmesi için 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli kısıtlama kararları alındı. Vatandaşlar kabine toplantısında yeni yasakların gündeme gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Seyahat yasağı olacak mı? | 14 günlük kapanma olur mu? | 14 günlük sokağa çıkma yasağı var mı? |Yeni koronavirüs yasakları son dakika | 4 günlük sokağa çıkma yasağı olur mu? | Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?
Koronavirüs yeni yasaklar 14 Aralık | Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması sebebiyle ülkemizde 20 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında tedbir kararları alındı. 81 ilde uygulanan kararlara yenilerinin eklenip eklenmeyeceği merak ediliyor. Avrupa ülkelerinde tam kapanmalar uygulanıyor. Bu sebeple Türkiye’de de tam kapana ilan edilme ihtimali araştırılıyor. Peki, yeni koronavirüs yasakları neler?
Seyahat yasağı olacak mı? | Yeni koronavirüs yasakları
Koronavirüs kısıtlamaları bilindiği gibi Kabine Toplantılarında alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün saat 15.00’te başlayacak. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan son kararların ardından sürecin nasıl etkilendiğini kapsamlı bir sunumla bakanlara açıklayacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kısıtlamalara yönelik açıklamalar yapması bekleniyor.