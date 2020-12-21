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Seyahat Seyahat yasağı hangi ülkelere geldi? Hangi ülkelere seyahat yasak?
Seyahat

Seyahat yasağı hangi ülkelere geldi? Hangi ülkelere seyahat yasak?

Türkiye, bazı ülkelerde koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, Koronavirüsün mutasyona uğradığını söyleyerek yeni türün "kontrolden çıktığını" açıklaması, tüm dünyada endişeye yol açtı. Türkiye, İngiltere’den gelen bu endişe verici açıklamadan sonra bazı ülkelere seyahat yasağı getirdi. Peki seyahat yasağı hangi ülkelere geldi? Hangi ülkelere seyahat yasak?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 08:30:00 - 2020-12-21 08:30:57
Seyahat yasağı hangi ülkelere geldi? Hangi ülkelere seyahat yasak?

Seyahat yasağı hangi ülkelere var? İngiltere hükümetinin Sağlık Baş Danışmanı Prof. Dr. Chris Whitty yazılı açıklamasında 'yeni türün daha hızlı yayılabildiğini' söyledi. Whitty, "Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirimde bulunduk ve durumu daha iyi anlamamıza yardımcı olacak olan mevcut verileri incelemeye devam ediyoruz. Şu anda bu yeni türün daha ölümcül olduğuna ya da mevcut aşı ve tedavileri etkileyebileceğine dair henüz bir bulgu yok. Ancak bu görüşün net bir şekilde teyit edilmesi için konuyla ilgili acil çalışmalar yürütülmesi gerekiyor" dedi. İngiltere Başkakanı Boris Johnson, 5 Kasım-2 Aralık tarihine kadar devam eden karantina ve sonrasında alınan sıkı önlemlere rağmen vaka sayılarının düşmemesinin yüzde 70 daha bulaşıcı olan bir türden kaynaklandığını açıklamıştı.

Hangi ülkelere seyahat yasak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi. Bakan Koca, ayrıca İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını açıkladı.

Öte yandan Koronavirüsün İngiltere kaynaklı mutasyon riski nedeniyle, gece saatlerinde THY'ye ait uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen yolculara PCR testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alınan yolcular, evlerinde karantinada kalacak.

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