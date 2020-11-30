Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? | ülkemizde mart-haziran ayları arasında şehirlerarası seyahate kısıtlama getirilmişti. Benzer bir uygulamanın önümüzdeki günlerde yine uygulanması bekleniyor. Bugün yapılacak olan kabine toplantısında seyahat kısıtlaması konusunda karar alınması bekleniyor. Peki, hangi şehirlere seyahat yasağı gelecek?

Seyahat yasağı getirilecek iller hangileri?

Koronavirüs salgınında vakalar artmaya devam ediyor. Kabine toplantısında bazı iller için seyahat yasağı uygulamasının getirilmesi bekleniyor. Vaka ve ölüm oranlarının yüksek olduğu İstanbul, İzmir. Bursa, Ankara, Kocaeli, Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla gibi şehirlere seyahat kısıtlaması getirilebileceği konuşuluyor.