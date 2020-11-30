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Gündem Seyahat yasağı getirilecek iller hangileri?
Gündem

Seyahat yasağı getirilecek iller hangileri?

Hangi ilerde seyahat yasağı uygulanacak? Koronavirüs salgınında vaka sayıların artması sebebiyle yeni tedbirlerin alınması bekleniyor. Kabine toplantısı 30 Kasım Pazartesi günü toplanacak. Bu toplantıda yeni yasaklarla ilgili kararlar alınması bekleniyor. Peki, seyahat yasağı ne zaman başlayacak? | Hangi şehirlerde seyahat yasağı uygulanacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:13:00 -
Seyahat yasağı getirilecek iller hangileri?

Şehirlerarası seyahat yasağı var mı? | ülkemizde mart-haziran ayları arasında şehirlerarası seyahate kısıtlama getirilmişti. Benzer bir uygulamanın önümüzdeki günlerde yine uygulanması bekleniyor. Bugün yapılacak olan kabine toplantısında seyahat kısıtlaması konusunda karar alınması bekleniyor. Peki, hangi şehirlere seyahat yasağı gelecek?

Seyahat yasağı getirilecek iller hangileri?

Koronavirüs salgınında vakalar artmaya devam ediyor. Kabine toplantısında bazı iller için seyahat yasağı uygulamasının getirilmesi bekleniyor. Vaka ve ölüm oranlarının yüksek olduğu İstanbul, İzmir. Bursa, Ankara, Kocaeli, Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla gibi şehirlere seyahat kısıtlaması getirilebileceği konuşuluyor.

 

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