Seyahat kısıtlaması olacak mı? Seyahat yasağı gelecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın günlük olarak duyurduğu koronavirüs vaka sayılarında ürküten tablo devam ederken yeni kısıtlamalar için gözler hafta başına çevrildi. Bu kapsamda önlemeyen artışı takip eden ölüm sayılarındaki artış daha sıkı ve daha sert tedbirleri gündeme getirdi.

Seyahat kısıtlaması olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yaptığı “Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız” son dakika açıklamasının ardından 2 kritik kısıtlama öne çıkıyor. İşte bu tedbirler için öncelikli iller ve e-bileklikten, HES koduna yeni tedbirler. Kararların alınacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.35'te başladı.

Koronavirüse karşı yürütülen mücadelede artan vaka sayıları sonrası Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu harekete geçti. İki haftadır hafta sonları için 20.00 ila 10.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta içi de dahil edilerek uygulanmaya başlanması gündemde. Bu yasak gerçekleşirse hafta sonu kısıtlaması da pandeminin ilk günlerindeki gibi uygulanacak. Ayrıca kritik bazı şehirlere de seyahat (giriş-çıkış) kısıtlaması da getirilebilir. Konuya ilişkin net açıklama ise henüz yapılmadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün koronivirüs vakalarındaki artışın altını çizerek "Maalesef vatandaşlarımız özellikle 'TaMaM' diye ifade ettiğimiz tedbirler konusunda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" dedi. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, önümüzdeki birkaç gün içinde vaka sayılarında azalma olmazsa söz konusu tedbirleri daha da sıkılaştıracak.

Bilim Kurulu'nun son dakika gündemiyle masaya yatıracağı yeni koronavirüs tedbirlerinin başında ise sokağa çıkma kısıtlaması geliyor. Hafta sonları 20.00 ila 10.00'da uygulanan sokağa çıkma yasağının, hafta içini de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda, hafta sonları tam gün sokağa çıkma sınırlaması da gündemde.