Seyahat izin belgesi olmadan yola çıkma cezası ne kadar? Seyahat izin belgesi kaç gün geçerli?

Kabine toplantısı sonrası salgınla mücadelede yeni bir evreye geçildi. Türkiye genelinde tam kapanma uygulanacak. Tam kapanma uygulaasının en önemli ayağını seyahat yasakları oluşturmakta. İçişleri Bakanlığı tam kapanmaya yönelik genelge yayınladı. “Genelgemiz kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak olan şehirler arası seyahatler, ancak zorunlu hallerin varlığı halinde seyahat izin kurullarından izin alınması şartına tabidir.

Bu doğrultuda; muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olan (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamalarına dair muafiyeti bulunan kişilerin yapacakları şehirler arası seyahatleri de izne tabidir “Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak dönem içerisinde yapılacak her türlü şehirler arası seyahat izne tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekmektedir”

Seyahat İzin Belgesi nereden alınır?

Seyahat İzin Belgesi" başvurusu e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Aynı zamanda seyahat izin belgesi Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebilir. Yapılan başvuru Seyahat İzin Kuruluna iletiliyor ve başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınmaktadır. Değerlendirme kurul sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında kurulan başvuru masalarından T.C. kimlik numaraları ile doğrulama yaptırıp seyahat edebilirler.

Seyahat İzin Belgesi kaç saat geçerli?

Seyahat İzin Belgeleri çıkış yapılan illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenleniyor. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için 36 saate kadar, gidiş geliş için ise 72 saate kadar geçerli olacaktır. Seyahat izin belgesi olmadan seyahat edenlere 3 bin 150 lira idari ceza kesilecek.