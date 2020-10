Şevval Şahin'den rezaletini örtbas etme girişimi!

CNN Türk'teki programda rezil olan sözde ‘Türkiye güzeli’ Şevval Şahin, "Bir anlaşma yaptık, istemediğim soruları yayınlamayacaklardı ve yayınladılar, o yüzden dava açıyorum. Hiçbir şekilde rıza almadan yayınlayamazlardı" dedi.

Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Fahrettin Koca kimdir?”, “Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?” sorularına cevap veremeyip, stüdyoyu terk etmişti. Pandemi döneminde yaptıkları partilerle büyük skandallara imza atan Şahin, “Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?” sorusuna “Pas” yanıtını verdi.

Skandalını örtme çabası

Programın yayınlanmasının ardından büyük tepki çeken Şahin sosyal medya hesabından yaptğı açıklama ile rezaletini örtbas etmeye çalıştı.

Şahin, açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Masaya oturma sebebim tamamen sosyal projeyle alakalıydı, menajerim bu programla alakalı geldiğinde hayrı demiştim lakin bu işin içinde sosyal proje olduğu için kabul ettim ama biz bir anlaşma yapmıştık. Anlaşmanın içinde benim rahatsız olduğum konuların hiçbir şekilde açılmayacaktı. Koronavirüs vaka sarıları, parti soruları, sevgilimle ilgili sorular, Türklüğümle ilgili sorular. Masaya oturur oturmaz türklüğümü sorgulayan sorularla karşılaştım ve gerildim, menajerime gittim. Stüdyoyu terk edecektim ama etmedim. İkna edilerek o masaya oturdum. Anlattım, amaç bu değil dedim, ben buraya baka bir nedenle geldim. Türklüğümü sorgulayan ya da özel hayatımla gili soruları cevaplamaya gerek yok dedim. Onlarla bir anlaşma yaptık bana bir söz verdi. Kadına şiddete çok karşı olduklarını söylediler, inandım. İşin içinde Afrika'ya gideceğim ve insanlara yardım edeceğim söz konusuydu. Ben her şeyi yuttum ve inanıyorum güveniyorum size dedim. Saklayacak hiçbir şeyim yok, İstiklal Marşı'nı söylemedim, so what? Bu beni örnek Türk kadını mı yapıyor? Rahatsız oldum söylemedim. Ama bir anlaşma yaptık, istemediğim soruları yayınlamayacaklardı ve yayınladılar, o yüzden dava açıyorum. Hiçbir şekilde rıza almadan yayınlayamazlardı. 6 yaşından beri İngiltere'de büyüdüm, bazı konuları bilmemem normal. Ben oraya çok iyi bir niyetle gittim ve o iki kadın beni çok iyi ikna ettiler çok iyi oynadılar ve hiçbir şey istediğim gibi gitmedi. Pişman değilim, istediğiniz kadar Türklüğümü sorgulayabilirsiniz benim asıl niyetimi insanlar biliyor ve birçok kişiden destek alıyorum teşekkür ederim. Beni anlayan az kişi var ama ona bile minnettarım, teşekkür ederim."