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Gündem

Şevki Yılmaz'dan hükümete çağrı: Asla açık olamaz

Milli Görüş Hareketi'nin simge isimlerinden olan Rize eski Milletvekili Şevki Yılmaz, "Sağlık tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı sebebiyle Cuma saatinde camiler kapalıyken aynı saatte marketler açık olamaz! Bu gayretullaha dokunur! Musibetleri tetikler!" ifadesinde bulunarak çağrıda bulundu.

2020-04-29 19:09:00 -
Şevki Yılmaz'dan hükümete çağrı: Asla açık olamaz

Milli Görüş Hareketi'nin simge isimlerinden olan Rize eski Milletvekili Şevki Yılmaz, AK Parti hükümetine çağrıda bulundu. Uyarılarda bulunan Şevki Yılmaz, Cuma namazları ertelenirken Cuma saatinde alışverişin uygun olmayacağını söyledi.

Şevki Yılmaz açıklamasın şu ifadelerde bulundu: 

İktidarımıza duyuru!

Bismillahirrahmanirrahıım

“Ey iman edenler!‬
‪Cuma günü ezan okunup namaza çağrıldığınızda,derhal işinizi ve alışverişinizi bırakıp Allah’ı anmaya koşun!‬
‪Eğer bilirseniz,bu sizin için her türlü dünyevî kazançtan daha iyidir”(Cuma S.9) İlahi talimatı gereği Cuma Saatlerinde alışveriş asla yapamayız! Bunun hiçbir zarureti yoktur!

Sağlık tedbirleri sebebiyle zarureten haftalardır Cuma Namazlarını ertelerken alışveriş için Cuma Saatlerinde sokağa çıkılmasına izin verilmesi asla uygun değildir!

Sağlık tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı sebebiyle Cuma saatinde camiler kapalıyken aynı saatte marketler açık olamaz! Bu gayretullaha dokunur! Musibetleri tetikler!

Her kararımızı, Yüce İslam Hukuku Nizamının onayına sunmamız İmanımızın ve Müslümanlığımızın gereğidir!

“Cuma Namazını kılınca, artık yeryüzüne dağılın. Ticaretinizi yapın, işinize bakın. Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikrederek şükredin, Allah'a çokça ibadet edin, Allah'ın dinini, şeriatını çokça anlatın. Umulur ki, kurtuluşa, ebedî nimetle mutluluğa erersiniz.”(Cuma S.10)

Allah (c.c),Hakka uygun karar almada daim yar ve yardımcımız olsun!

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Yorumlar

Hasan

Cuma namazlari olmazsa olmaz. Hep beraber gidelim lutfen. Saflar yakin olsun mumkunse.
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