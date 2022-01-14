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Ekonomi Şevki Karabekiroğlu'ndan dikkat Metaverse ve kripto tespiti
Ekonomi

Şevki Karabekiroğlu'ndan dikkat Metaverse ve kripto tespiti

Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu, Metaverse ve kripto paralara ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 15:44:00 -
Şevki Karabekiroğlu'ndan dikkat Metaverse ve kripto tespiti

Tarihçi Yazar Şevki Karabekiroğlu, son günlerde sıkça duyduğumuz Metaverse ve kripto paralara ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Karabekiroğlu, iki tespitte bulunarak "Belli ki adamlar iyi bir cevher keşfetmiş" dedi.

"En çok Türkler yatırım yapmış"

Şevki Karabekiroğlu, Metaverse ismi ile piyasaya çıkan hayal dünyası ve kripto para ile ilgili paylaşımında "Metaverse denilen hayal dünyasından en çok arsayı Türkler almış. Kripto para denilen sanal paraya en çok Türkler yatırım yapmış. Belli ki adamlar iyi bir cevher keşfetmiş bizim memlekette." ifadelerini kullandı.

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