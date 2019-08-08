Sevimli köpek yolcu gibi dolmuşa bindi Zonguldak’ta sokak köpeği yolcu gibi dolmuşa binerek aracın kalkmasını bekledi.

Zonguldak’ta sokak köpeği yolcu gibi dolmuşa binerek aracın kalkmasını bekledi.

Zonguldak Merkez’de akşam saatlerinde yolcu taşımacılığı yapan dolmuşa köpek bindi. Sevimli köpek dolmuş dolana kadar araçtan inmedi. Öte yandan dolmuşun içinde köpeği gören vatandaşlar ellerine cep telefonlarını alarak köpeğin fotoğraflarını çekti. Araç içerisindeki yolcular sevimliği köpeği görünce esprili bir dille muavine ücretleri verin şeklinde yorum yaptılar. Ardından yavrusunun dolmuşun önüne gelmesiyle birlikte sevimli köpek Vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

Yolcu Esad Develi, “Köpek yolcu gibi dolmuşa bindi. Bizlerde çok şaşırdık. İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Aracın kalkmasıyla köpek dolmuştan indi. Sokak hayvanlarına sahip çıkalım onlarda bir canlı “dedi.

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