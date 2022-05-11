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Spor Sevilla - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? La Liga puan durumu:
Spor

Sevilla - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? La Liga puan durumu:

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. La Liga'nın 36. haftasında Sevilla - Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-11 14:06:00 - 2022-05-11 14:08:00
Sevilla - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? La Liga puan durumu:

Futbol İspanya La Liga’nın 36. haftasında Sevilla - Mallorca takımları karşı karşıya geliyor. Real Madrid’in 81 puanla lider olduu La Liga’da Barcelona 72 puana aship olurken, Sevilla 65 puanla ligde üçüncü sırada yer almakta.  Atletico madrir’in puanı 64 olurken Real Betis 61 puan ile 5. sırada yer almaka. Küme  düşme ile karşı karşıya olan Mollarca’nın puanı ise 32.

sevilla mallorca maçı

Sevilla - Mallorca maçı ne zaman saat kaçta?

Sevilla - Mallorca maçı 11 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'da S Sport Plus, Smart Spor 2, Spor Smart 2 kanalında canlı yayınlanacak.

Sevilla - Mallorca 11'leri

Sevilla - Mallorca kadrosu

La Liga puan durumu

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