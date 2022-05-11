Sevilla - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta? La Liga puan durumu:

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. La Liga'nın 36. haftasında Sevilla - Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?