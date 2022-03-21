Sevgilisi diri diri yakıp, varilde betona gömerse, hesabını devletten sormayın! Tamam mı?

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İstanbul Üsküdar'daki bir kafede uygunsuzca yakınlaşan çift, kendilerini uyaran kafe görevlisini cep telefonu ile kayıt altına alarak ifşa etti. Ahlaksızlığı savunan çevreler, gayr-i meşru ilişki sebebi ile yaşanan onca kadın cinayeti orta yerde dururken kafe önünde toplanıp, "Bir daha buraya gelmiyoruz." ifadeleri ile ahlaksızlığı uyaran işletmeyi protesto etti.

'Sadece el ele oturmadığınızı siz de gayet iyi biliyorsunuz'

Üsküdar'daki ... kafedenin yetkilisi, bir çiftin birbirine ahlak dışı şekilde yaklaşmaları sebebi ile uyarıda bulundu. Yetkili, "Sizden biraz mesafe istiyorum." dedi. Cep telefonu kamerasını açıp, kafe yetkilisini teşhir eden müşteri, "Üsküdar ... kafede kız arkadaşımla el ele oturmam sizi rahatsız mı etti?" diye sordu. Yetkili ise, "Sadece el ele oturmadığınızı da siz de gayet iyi biliyorsunuz." diyerek karşılık verdi.

Cep telefonu ile yetkiliyi kışkırtmaya çalışan müşteri, ahlaksızlığını, "Kapıya yazın o zaman. 'Burada birbirine sevgi gösteren insanları istemiyoruz.' deyin." ifadelerini kullandı.

Yaptığı teşhirciliği, "İşte telefonun gücü." diyerek savunan müşteri, kamerada kendisini göstermemesi ile dikkat çekti.

Olayın yaşandığı kafenin önünde toplanan bir avuç azınlık, ahlaksız yakınlaşmayı uyaran işletmeyi protesto ederek, bir daha buranın müşterisi olmayacaklarını söyledi.

Gayr-i meşru ilişkiler neticesinde yaşanan onca kadın cinayeti orta yerde dururken, sözde hak savunucuları kafede yaşanan olay üzerinden teşhirci erkeyi savundu. Kafe önünde açıklama yapan kadın, "Bizler gençlerimizin yaşam tarzına müdahale edilmesine, basit el kol hareketlerinden saçma sapan manalar çıkarılmasına karşıyız." dedi.

Sevgilisi diri diri yakıp, varilde betona gömerse, hesabını devletten sormayın!

Özgürlükçü çevrelerin yaşam tarzlarını desteklediği gençlerin gayr-i meşru ilişkileri bugüne kadar birçok cinayeti beraberinde getirdi. Üsküdar'daki kafe önünde olduğu gibi, "Gençlerin yaşam tarzına müdahale edilmesine karşıyız." diyenler, yaşanan cinayetlerden ise devleti sorumlu tuttu.

Meşrulaştırıp yaygınlaştırmak istedikleri yaşam tarzının bilançosu!

Üniversite öğrencisi genç kadın cinayetlerinden sadece birkaçı! Hepsi "erkek arkadaşları" tarafından katledildi.

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