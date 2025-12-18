Sevda Türküsev’den helal olsun dedirten yılbaşı çıkışı: “Müslüman neden kutlar, 2025’te ne var?”

Yeni yıla sayılı günler kala, Batı’ya ait yılbaşı kutlamaları yine toplumun gündemine sokulmaya çalışılıyor. Eğlence, alkol ve israfın ön plana çıktığı 31 Aralık gecesi, İslam inancıyla ters düşüyor. Yılbaşı tartışmalara bu kez Sevda Türküsev’in açıklamaları damga vurdu.

Ensonhaber’in YouTube kanalında gündemi değerlendiren Türküsev, Türkiye’deki yılbaşı kutlamalarını eleştirerek Müslümanlar açısından bu tür kutlamaların dinen uygun olmadığını ifade etti. Yurt dışındaki kutlamalarla Türkiye’dekileri kıyaslayan Türküsev, aradaki farklara dikkat çekti.

“Müslüman yılbaşı kutlamaz, alkol almaması gerekir”

Yılbaşı kutlamalarına net bir şekilde karşı çıkan Türküsev, “Bir Müslüman yılbaşı kutlamaz. Bir Müslümanın alkol de almaması gerekir. Elbette herkes kendi tercihini yapar; ister alkol alır ister yılbaşı kutlar. Ama işin dini boyutuna bakarsak bu doğru değildir” dedi.

“Yılbaşı kutlamak dinen caiz değil”

Türküsev, yılbaşı kutlamalarının dinen caiz olmadığını savunarak, yurt dışındaki Christmas anlayışının Türkiye’de yanlış yorumlandığını söyledi. “Christmas kutlayanlar bile Türkiye’deki gibi kutlamıyor. Onlar bunu dini bir ritüel olarak görüyor, evlerinde ya da kilisede dua ederek aileleriyle geçiriyor” ifadelerini kullandı.

“Kutlanacak ne var?”

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde dünyadaki gelişmelere vurgu yapan Türküsev, “Niye kutluyoruz? 2025 yılında kutlanacak ne var? Dünyada bu kadar kötülük varken, Gazze’de yaşananlar ortadayken neyi kutluyorsunuz?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.