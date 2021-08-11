Sevda Türküsev Bakan Koca'yı hedef aldı! 'Allah ömür verirse bir oyumuz var'

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede aşılanmanın önemine dikkat çekerek yeni kararları duyurdu. Okulların açılmasının ertelenmeyeceğini belirten Bakan Koca, "Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı şart. Aşı tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir." dedi. Bakan Koca, aşılanmayan velilerin düzenli olarak PCR testi yaptırması gerektiğini de ekledi: "Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı şart. Öğrenci velileri ya aşılarını yapacaklar, ya da düzenli olarak PCR testi yaptıracaklar."

Bakan Koca'yı 'oy tehdidi' ile hedef aldı

Bakan Koca'nın açıklamalarından 'zorunlu aşı' sonucunu çıkartanlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef aldı. Onlardan birisi de Gazeteci Sevda Türküsev oldu. Bakan Koca'nın açıklamalarını eleştiren Türküsev, "En güzel tepki demokratik tepkidir; Zamanında zamanı geldiğinde Allah ömür versin verecek bir oyumuz var." dedi.