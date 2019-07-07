SETA'nın hazırladığı rapora Cumhuriyet ve Birgün'den fişleme yalanı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) yabancı medya kuruluşlarının, kuruluşundan bugüne değin Türkiye'deki kritik olaylara ilişkin tavrını analiz eden bir rapor yayımladı. Çalışan profillerinin de incelendiği raporda çalışanların geçmişte hangi mecralarda görev yaptığı ağ analizleriyle ortaya konuldu. Raporda yabancı kuruluşların Türkiye'de birçok internet sitesi ve YouTube kanalı açmasına dikkat çekilirken, uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye uzantılarını muhalif medyanın en önemli gücü haline getirdiği göze çarpıyor. Hazırlanan rapor yabancı medya kuruluşlarının terörle mücadele, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Türkiye'nin Suriye politikası ve mega projelere verilen tepkiler ile neye hizmet ettiklerini gözler önüne serdi.

Gazeteciler fişleniyor yalanı

Tamamen açık kaynaklardaki bilgilerden yola çıkılarak hazırlanan bu rapor Türkiye'deki bazı odakları oldukça rahatsız etti. Medyadaki bazı isimler için "Yandaş" başlıkları atarak bu gazetecileri hedef Cumhuriyet ve Birgün gibi gazeteler "Gazeteciler fişleniyor" yalanına sarıldı. SETA tarafından hazırlanan bu rapor sonrası foyalarının meydana çıkmasının verdiği korkuyla bu başlıkları atan gazetelerin geçtiğimiz yıllarda şema hazırlayarak bazı isimleri açıkça hedef gösterdiği ortaya çıktı.

Yandaş diye hedef gösterilen isimlerden tepki

Daha önce Cumhuriyet ve Birgün gibi gazeteler tarafından sayısız kez hedef gösterilen Hilal Kaplan, Melih Altınok ve Hasan Basri Yalçın gibi isimler, yaratılmak istenen "Gazeteciler fişleniyor" algısına çok sert tepki gösterdi. Tamamen açık kaynaklardan yola çıkılarak hazırlanan raporla ilgili olarak "andıç" nitelendirilmesine karşı çıkan bu isimler muhalif medyanın ikiyüzlülüğüne de dikkat çekti.

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