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Medya Set çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu! Burak Özçivit'ten açıklama
Medya

Set çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu! Burak Özçivit'ten açıklama

"Kuruluş Osman" dizisinin set çalışanları kendilerine hakaret ve küfür edildiği gerekçesiyle başrol oyuncusu Burak Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan Özçivit, küfür ve hakaret iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 15:59:00 - 2021-10-16 16:01:26
Set çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu! Burak Özçivit'ten açıklama

Beykoz Riva’da 8 Aralık 2020 tarihinde "Kuruluş Osman" dizisinin çekimleri sırasında, dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’in kendilerine küfür ve hakaret içeren sözler söylediğini iddia eden 4 set çalışanı, Özçivit hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunuldu

Müştekilerden A.Ö., dizi setinde kamera asistanı olarak çalıştığını söyleyerek, "Olay günü ben de çalışıyordum. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, içinde bulunduğu çadırdan çıkarak biz set görevlilerinin olduğu yere doğru, tek tek gözlerimizin içine bakarak küfür etti. Sonra seti terk etti. Hemen geri döndü ve aynı küfürleri bir daha söyledi. Set çalışanları Burak Özçivit’in ettiği küfürleri duyunca şoka girdiler ve kimse ağzını açıp tek bir kelime bile söylemedi. Şüphelinin daha önceden de farklı kişilere bu kadar ağır olmasa da benzer hareketleri olmuştur" diyerek oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burak Özçivit hakkında, "birden fazla kişiye yönelik alenen hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Burak Özçivit: Ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Burak Özçivit, "Müşteki olarak adı geçen şahısları oynamış olduğum dizi olan ‘Kuruluş Osman’ dizisinin set ekibi görevlileri olmasından ötürü tanırım. İddia ettikleri gibi kendilerine kesinlikle hakaret etmedim. Set ortamının stresli olduğu doğrudur. Ama ağzımdan asla küfür ve hakaret çıkmamıştır. Çıkması da mümkün değildir. Bu küfürleri edebilecek bir kişi olmadığımı da beni yakınen tanıyan herkes bilir" dedi.

Savcılık, suçun ‘uzlaşma’ kapsamındaki suçlardan olması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi.

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