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Siyaset

Sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Joe Biden yorumu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarda bulunan ABD başkan adayı Joe Biden hakkında sessizliğini bozdu. Joe Biden'a tepki göstermek yerine yine hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu, "Acaba yine birileri, 'Bunu kullanın, deliğe süpürmeyin' mi dedi?" diyerek akılalmaz sözler sarfetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 17:00:00 - 2020-08-16 17:02:48

ABD’de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi olan Joe Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı skandal açıklamalar ortaya çıkmıştı.

Muhalefete desteğini açıkça belirten Biden, Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi gerektiğini söyledi. Başkan olması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı farklı bir politika izleyeceğini dile getiren Biden haddini aşarak "Erdoğan’ı yenmeleri için muhalifleri desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin içişlerine müdahale edeceğini söyleyerek iyice küstahlaşan Joe Biden şu skandal açıklamada bulunmuştu;

"Erdoğan’ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle."

Suskunluğunu bozdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Joe Biden hakkındaki sessizliğini bugün bozdu. Biden'a tepki göstermek yerine hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu, "Önce şu soruyu sormak gerekiyor. 7 ay önce yapılan açıklama ortada dururken bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu, bu ülkenin Dışişleri Bakanı kimdi? Yedi aydır tepki vermediler, neden şimdi tepki veriyorlar? Biz CHP olarak bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geliyoruz. Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir. Bu karakterden yola çıktık" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Beni üzen şey şu: Gerçekten de 7 ay önce söylenen bu sözlere Dışişleri Bakanı, Erdoğan’ın, Fahrettin Altun’un, kendi kadrolarının tepki vermemesi ve 7 ay sonra gündeme getirilmesi… Neden? Acaba yine birileri, 'Bunu kullanın, deliğe süpürmeyin' mi dedi. Biz bunu merak ediyoruz" ifadesini kullandı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Türkiye'yi savunup dik duruş sergilemek yerine hükümeti hedef alan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan da çok sayıda tepki yağdı.

Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla beraber iktidar olacağız" şeklindeki sözünü hatırlatan bir sosyal medya kullanıcısı, "Dostlarımız ile beraber iktidar olacağız dediniz, dostlarınız meğerse 7 ay önce konuşmuş. Dostlarınızın dostu olan muhalefet kim diye öğrenmek için 7 ay bekledik beklentimiz boşa çıkmadı. Kemal Kılıçdaroğlu dostlarımızla beraber iktidar olacağız dedi CHP'yi deşifre etti" yorumunda bulundu.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise "7 ay önce siz niye tepki vermediniz o zaman? diye sordu.

Bir başka sosyal medya kullanıcı ise Kılıçdaroğlu'na "Bizde bir şeyi merak ediyoruz. Neden Biden Erdoğan'nın gitmesini istiyor ve sizleri destekliyor? Ayrıca sizinkiler neden görmemiş bu haberi? Neden bir tepki göstermemişler? Sadece ülkeyi yönetenler'mi tepki gösterir bu tür mesajlara? Yoksa gördünüz de üstünü örtmeye mi çalştınız?" sorularını yöneltti.

CHP'li bir sosuyal medya kullanıcısı ise, "İşte iktidar olamamamızdaki en büyük engel bu kafa. Kınamak yerine, böyle saçma söylemlerde bulunarak iktidarın ekmeğine bal sürüyorsunuz. CHP'nin başında ve yönetiminde bu zihniyet oldukça ancak ana muhalefet oluruz" diyerek Kılıçdaroğlu'na sitem etti.

İşte o tepkilerden bazıları;

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Yorumlar

Yunus

DOSTLARIMIZLA İKTİDARA YÜRÜYORUZ DİYORDUN, İŞTE BİRİ ÇIKTI "DOST"UNUN. DİĞERLERİ KİMLER.??? KIVIRTMA KIMIL KIVIRTMA. DANSÖZLÜĞÜ BIRAK ARTIK.!!!
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Sert

Kaftancı altunun evinin resimlerini çektiriyordu. Sizle uğraşmaktan adamlar işlerini yapamıyorlar. Defolup gidin. Devlet işini yapar.
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