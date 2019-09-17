Seslere karşı aşırı duyarlıysanız mizofoni olabirsiniz! Mizofoni nedir?

Mizofoni rahatsızlığı yaşayan insanlarda kaygı problemi gelişebilir. Sosyal faaliyetin azalmasına sebep olur. Kimiside gördüğü veya duyduğu davranışları taklit etmeye engel olamaz. Kısaca tanımlamak gerekirse Mizofoni sesten nefret etme dediğimiz nörolog bir hastalıktır.

Mizofoni nasıl anlaşılır?

Diş fırçalama, yemek yerken ağız şapırdatma, sesli nefes alma, konuşma, hapşırma, esneme, yürüme, sakız çiğneme, gülme, horlama, ıslık, televizyon sesi, öksürük, çatal, kaşık… gibi sıradan sesler Mizofoni olan insanların rahatsız olduğu ve sinirlendiği seslerdir.

Bazı araştırmacılar mizofoninin ayrı bir tanı olarak değerlendirilmesinin altını çizip bazı tanı şekillerini önermiştir.

a) Kulak çınlaması olmamalı,

b) Kişiler verdikleri yanıtın anormal,olduğunu bilir

c) Belirgin bir şekilde panik, öfke, nefret, iğrenme ve saldırgan davranışa neden olması

d) Kaçınma,kaçma davranışına neden olması

e) Ailesel sosyal ve mesleki yaşamı etkilemesi.

Kişinin rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi düşüyorsa psikolojik tedavi alması gerekir.Mizofoni eğer tedavi edilmezse kişinin bu rahatsızlığı artıp içe kapanma yada olaylara aşırı reaksiyon göstermeye başlayıp deprosyon bozukluğu yaşayacaktır.

Sağlıklı Günler.